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    Karadağ'da koronavirüsten ölen başpiskopos öpülerek uğurlandı

    Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze törenine katılanlar, Başpiskopos Amfilohije'yi öperek uğurladı.
    • DHA
    • 31.10.2020 - 17:55
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 19:32
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    Karadağ'da koronavirüsten ölen başpiskopos öpülerek uğurlandı

    Karadağ akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije 82 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Amfilohije'nin kornavirüs testi pozitif çıkmasının ardından 5 Ekim tarihinde Podgoriça'daki Cetinye hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

    Karadağ'da koronavirüsten ölen başpiskopos öpülerek uğurlandı VİDEO

    SOSYAL MESAFEYİ CİDDİYEE ALMIYORDU

    Hastaneye kaldırılmadan önce sürekli ayinler düzenlediği ve koronavirüs tedbirlerini ciddiye almadığı belirtilen Başpiskoposun, sürekli kalabalık ortamlarda yer aldığı ifade edildi.

    Ülkede halka açık toplantıların yasaklanmasına rağmen, sürekli binlerce kişinin katılımıyla ayinler düzenleyen Başpiskopos birçok defa polisin müdahalesiyle karşı karşıya geldi.

    Karadağ da koronavirüsten ölen başpiskopos öpülerek uğurlandı #1

    SALGINDAN ÖLMESİNE RAĞMEN NAAŞI ÖPTÜLER

    Cetinye'de hayatını kaybeden Başpiskoposun ölümünün ardından Karadağ’daki Sırp Kilisesi'nde düzenlenen ayine yine binlerce kişi katılarak cenazesini öptü.

    Kuyrukların oluştuğu cenaze töreninde koronavirüs nedeniyle herhangi bir tedbirin alınmaması dikkat çekti.

    Karadağ da koronavirüsten ölen başpiskopos öpülerek uğurlandı #2

    Karadağ da koronavirüsten ölen başpiskopos öpülerek uğurlandı #3

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