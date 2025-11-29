Karadeniz açıklarındaki iki tanker gemisine saldırı anları ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karadeniz açıklarındaki iki tankerde patlama yaşandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Rusya'nın Novoroski limanına seyreden 274 metre uzunluğundaki KAIROS isimli tankerde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

Yine Karadeniz'de Kastamonu açıklarında VIRAT isimli bir başka tankerin de isabet aldığını belirterek yardım talebinde bulunduğu açıklandı.

KAIROS GEMİSİNDEKİ 25 DENİZCİ KURTARILDI

Öte yandan KAIROS isimli tankerde bulunan 25 kişilik mürettebat sağ salim kurtarıldı.

VIRAT isimli tankerde bulunan 20 personelin durumunun da iyi olduğu açıklandı.

URALOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz’deki olaylarla ilgili, VIRAT adlı gemide kaptanın 'drone saldırısı' ihbarı yaptığını belirtti.

Olayların Türkiye karasularında değil, münhasır ekonomik bölgede meydana geldiğine dikkat çeken Uraloğlu, "“Deniz trafiğinin ve güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşeni yapacağız. Benzer olayların yeniden yaşanmaması için tüm muhataplarla temas halindeyiz" dedi.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili tüm gelişmeler dikkatle takip edilirken saldırıyı Ukrayna üstlendi.

Ukrayna istihbaratı, petrol tankerleri KAIRO ve VIRAT'a düzenlenen saldırının görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde botun gemiye ilerlediği anlar ve saldırı sonrası gemilerden çıkan yangın anları yer aldı.