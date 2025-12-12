Karadeniz ve Akdeniz'de peş peşe depremler AFAD verilerine göre Karadeniz'de 4,1, Akdeniz'de ise 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydedildi. Her iki sarsıntının da yerleşim merkezlerine uzak bölgelerde meydana geldiği belirtildi.