Karadeniz ve Akdeniz'de peş peşe depremler

- Karadeniz'de 4,1 ve Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde depremler kaydedildi.
- Her iki deprem de yerleşim merkezlerinden uzakta gerçekleşti.
- Depremlerden ilki 238,63 km, diğeri ise 147,85 km uzaklıkta oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.13’te Karadeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının, en yakın yerleşim merkezine 238,63 kilometre mesafede gerçekleştiği ve 6,7 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.
AKDENİZ'DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Karadeniz’deki depremin ardından bu kez Akdeniz’de bir hareketlilik yaşandı. AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 20.20’de bölgede 4,2 büyüklüğünde bir deprem oluştu.
Depremin, en yakın yerleşim noktasına 147,85 kilometre uzaklıkta ve 9,12 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.