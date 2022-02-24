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    Karadeniz'de Odessa açıklarında Türk gemisine bomba isabet etti

    Karadeniz'de Odessa'dan kalkan ve Romanya'ya doğru giden Marshall Adaları bayraklı bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 17:22
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    Karadeniz'de Odessa açıklarında Türk gemisine bomba isabet etti

    Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, Putin'in saldırı emri vermesiyle çatışmaya dönüştü.

    Rus ordusu Ukrayna'nın birçok bölgesini ateş altına alırken, saldırılar başkent Kiev'e kadar ilerledi.

    Gerilim devam ederken, Karadeniz'de olan bir Türk gemisinin saldırıdan etkilendiği bildirildi.

    TÜRK GEMİSİNE BOMBA İSABET ETTİ

    Odessa'dan kalkan ve Romanya'ya doğru giden YA-SA Denizcilik'e ait Jüpiter isimli geminin ambarında hasar meydana geldi.

    CAN KAYBI OLMADI

    Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı kaydedildi.

    Karadeniz de Odessa açıklarında Türk gemisine bomba isabet etti #1

    DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

    Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "AAKKM'ye gelen Odessa açıklarında MARSHALL ADALARI bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir."

    Karadeniz de Odessa açıklarında Türk gemisine bomba isabet etti #2


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