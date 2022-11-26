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    Karantinadaki Çinliler, pencerelerden çıkıp bağırıyor

    Vaka sayılarının artmasıyla ülkenin yüzde 25’i karantinaya alındı. Evlerde kalan vatandaşlar pencerelerden çıkıp bağırmaya başladı.
    • 26.11.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 09:13
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    Karantinadaki Çinliler, pencerelerden çıkıp bağırıyor

    Çin’de koronavirüs vakaları gün geçtikçe artıyor…

    Vakalar arttıkça ülke genelindeki tedbirlerde bir o kadar sıkılaştırılıyor…

    Ülkenin başkenti Pekin’de son dalgadan birçok bölge etkilendi.

    Vaka sayısında rekor

    Alışveriş merkezi, spor salonu gibi kamusal alanlar kapatılırken, restoranlar da paket servis uygulamasına geçti.

    Ülkede günlük en yüksek vaka sayısı, 31 bin 527 ile kayıtlara geçti.

    Sıfır Covid uygulaması

    Çin, 2020’den bu yana ‘Sıfır Covid’ stratejisi uygulamakta. Bu yöntemler hızlı temas takibi, sık sık test, uzun süreli karantina gibi yöntemlere başvurulmakta. Politika kapsamında alınan katı tedbirler ise olumsuz etkilerini beraberinde getirdi.

    Pencereye çıkıp bağırdılar

    Ülkenin yüzde 25’inin karantinada olduğu ülkede evlerden çıkmaları yasaklanan halk, pencerelere çıkıp bağırmaya başladı.

    Karantina bölgelerinde adeta hayat durdu.

    O anlar kamerada

    Güvenlik güçleri ile vatandaşlar sık sık karşı karşıya gelmeye başladı.

    Karantina bölgesinde camlardan çıkan vatandaşların bağırma anları, kamera ile kaydedildi.

    Karantinadaki Çinliler, pencerelerden çıkıp bağırıyor VİDEO

    Karantinadaki Çinliler, pencerelerden çıkıp bağırıyor #1

    Karantinadaki Çinliler, pencerelerden çıkıp bağırıyor #2


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