Karayip Denizi'nde 7.6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

AA & Ensonhaber

Karayip Denizi'nde 7.6 büyüklüğünde deprem...

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, sarsıntının yerel saatle 18.23'te Cayman Adaları'ndaki George Town'un yaklaşık 200 kilometre güneybatısında meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

TSUNAMİ TEHLİKESİ

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, San Andres ve Providencia, Belize, Haiti, Kosta Rika, Panama, Nikaragua ve Guatemala'nın kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.