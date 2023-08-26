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Karnaval gibi geçiyor! Kanada'da kostüm ve oyun fuarı başladı Abone Olun

Karnaval gibi geçiyor! Kanada'da kostüm ve oyun fuarı başladı FAN EXPO Canada başladı. Oyun tutkunlarının gözdesi figürlerin bire bir canlandırıldığı fuar renkli görüntülere sahne oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Kostüm ve oyun fuarı "FAN EXPO Canada"nın ilk gününde katılımcı rekoru kırıldı. Kanada'da gerçekleşen fuar alanında birbirinden ilginç ve renkli figürler canlandırıldı. Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto kentinde her yıl düzenlenen kostüm ve oyun fuarı dünyaca ilgi görüyor. Fuar 4 gün sürecek. Fuara birbirinden farklı kostümleriyle katılan Cosplayerlar renkli görüntüler oluşturdu. Oyun, film ve çizgi roman karakterleri Festival kapsamında kurulan stantlarda oyun, film ve çizgi roman karakterlerinin figürlerinin yanı sıra bazı sanatçıların çizimleri de satışa sunulmuş durumda.

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