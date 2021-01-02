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    Kasım Süleymani mezarı başında anıldı

    Kasım Süleymani mezarı başında anıldı

    İranlı general Kasım Süleymani'nin birinci ölüm yıldönümü nedeniyle yüzlerce kişi mezarını ziyaret etti.
    • AA
    • 02.01.2021 - 18:31
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 18:32
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    Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin birinci ölüm yılı münasebetiyle, İran'ın güney doğusunda yer alan Kirman kentinde anma töreni düzenlendi.

    İRANLILAR İNTİKAM İSTİYOR

    Kentteki Süleymani'nin mezarı, ziyaretçi akınına uğradı. Sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, kalabalık sık sık intikam sloganları attı.

    Kasım Süleymani mezarı başında anıldı #1

    Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den sonra ülkenin güvenlik politikalarının belirlenmesinde en büyük etkiye sahip isimlerin başında geliyordu.

    Kasım Süleymani mezarı başında anıldı #2

    Kasım Süleymani mezarı başında anıldı #3

    Kasım Süleymani mezarı başında anıldı #4

    Kasım Süleymani mezarı başında anıldı #5

    Kasım Süleymani mezarı başında anıldı #6

    Kasım Süleymani mezarı başında anıldı #7

    Kasım Süleymani mezarı başında anıldı #8

    Kasım Süleymani mezarı başında anıldı #9

    Kasım Süleymani mezarı başında anıldı #10

    Kasım Süleymani mezarı başında anıldı #11

    Kasım Süleymani mezarı başında anıldı #12

    Kasım Süleymani mezarı başında anıldı #13

    Kasım Süleymani mezarı başında anıldı #14

    Kasım Süleymani mezarı başında anıldı #15

    (Fotoğraf: Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep, babasının fotoğrafını taşıdı)

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