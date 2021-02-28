Katar Emiri Al Sani: Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını destekliyoruz

5 Ocak 2021'de yapılan 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde alınan kararlar doğrultusunda Körfez ülkeleri arasındaki olumlu adımlar devam ediyor.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman telefonda görüştü.

Suudi Arabistan'da 5 Ocak'ta düzenlenen 41. KİK Zirvesinin ardından gerçekleşen ilk görüşmede Emir Temim, geçen günlerde apandisit ameliyatı olan Prens Bin Selman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

"GÜVENLİK VE EGEMENLİK İSTİKRARINI DESTEKLİYORUZ"

Telefon görüşmesinde Temim, ülkesinin, Suudi Arabistan'ın egemenlik, güvenlik ve istikrarını desteklediğini ve Suudi Arabistan'ın istikrarının, Katar ve KİK ülkelerinin istikrarının ayrılmaz parçası olduğunu ifade etti.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele alan Bin Selman ve Temim, Körfez ülkeleri arasındaki ortak eylemin desteklenmesi konusunda mutabık kaldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları şiddetle kınamıştı.

Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman, 24 Şubat'ta apandisit ameliyatı olmuştu.

KİK ZİRVESİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar, bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. KİK Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.