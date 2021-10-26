Katar Emiri, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü

Katar Emiri, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü

Al Sani ile Çinli bakan, Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve uluslararası meseleler ele alındı.

Çin'den Katar'a dışişleri bakanı düzeyinde ziyaret gerçekleşti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi ziyaret için başkent Doha'da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul etti.

KATAR-ÇİN İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRMEYİ GÖRÜŞTÜLER

Katar resmi ajansı QNA'ya göre, Al Sani ile Vang Yi, iki ülke ilişkilerini güçlendirme yollarını ele aldı.

İki ülke arasındaki iş birliğini ve ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme yollarının değerlendirildiği görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırıldı.

ÇİN'DEN ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Vang, Doha'da ayrıca Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Bakan Vang'ın 25-26 Ekim'de Katar'a yapacağı ziyarette Taliban'ın oluşturduğu geçici hükümetten bir heyetle görüşeceği belirtilmişti.

Bakanlık sözcüsü de Pekin'deki basın toplantısında, iki tarafın Afganistan'daki duruma ilişkin fikir alışverişinde bulunacağını ve ortak öneme sahip meseleleri konuşacağını aktarmıştı.