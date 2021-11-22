Katar ve Umman askeri iş birliği anlaşması imzaladı

Doha'da bir araya gelen Katar Emiri Al Sani ile Umman Sultanı Bin Tarık arasında, askeri iş birliğini de güçlendiren anlaşmalar imzalandı.

Katar Emirlik Divanı Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin, ülkesini ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile başkent Doha'da bir araya geldiğini açıkladı.

Görüşmede siyasi, ekonomik, yatırım, ulaştırma ve turizm alanlarında ikili ilişkileri geliştirme olanakları ile bölgenin güven ve istikrarına katkı için Körfez'in sunacağı ortak çalışmalar ele alındı.

Katar Emiri Al Sani ile Umman Sultanı Heysem'in huzurunda iki ülke hükümetleri arasında bir dizi anlaşmalara imza atıldı.

YATIRIM, DENİZ ULAŞIMI VE TURİZM ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİ SAĞLANDI

Askeri ilişkileri güçlendirecek iş birliğini de içeren anlaşmaların vergi kaçakçılığıyla mücadelenin yanı sıra yatırım, deniz ulaşımı ve turizm alanlarında iş birliğini kapsadığı da belirtildi.

Umman Sultanlığı, ülkeye yatırım çekme ve gelir kaynaklarını çeşitlendirme girişimleri doğrultusunda 2021 yılı içinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi diğer Körfez ülkeleriyle de birtakım iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.