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    Katar'da seçim yasası protestosu

    Katar'da seçim yasası protestosu

    Şura Konseyi seçimleri için adaylık konusunda getirilen yeni düzenleme, şartları taşımayan bazı adayların tepkisine neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 13:57
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    Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkede ekim ayında yapılacak ilk genel seçimler kapsamında seçim yasasına geçtiğimiz günlerde onay verdi.

    Ancak Al Sani'nin onayladığı yasa tartışmalara yol açarken, karara karşı çıkan Katarlılar tepkilerini dile getirdi.

    SEÇİM DÜZENLEMESİ TARTIŞMALARA YOL AÇTI

    Yeni yasaya göre, asıl uyruğu Katar ve 18 yaşını doldurmuş olan herkes, Şura Konseyi üyelerini seçme hakkına sahip olacak. Dedesinin Katarlı olması ve Katar doğumlu olması kaydıyla Katar vatandaşlığını kazananlar, asıl vatandaşlık şartından muaf tutulacak.

    Yasa ayrıca adayların gerçek uyruğunun Katar olması şartını koşarken, söz konusu kişilerin 30 yaşından büyük olması gerekiyor.

    ŞARTLARI TAŞIMAYANLARDAN KARARA TEPKİ

    Adayların Katarlı olması şartına gösterilen tepki, sosyal medyaya yansıdı. El Murrah aşiretinden bazı kişiler, düzenlemede belirtilen şartları taşımadıkları gerekçesiyle yasanın "Şura Konseyi seçimlerine katılmalarını engelleyen keyfi bir uygulama" olduğunu savundu.

    Yaşanan arbede, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

    Katar'da seçim yasası protestosu ViDEO

    SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

    Katar İçişleri Bakanlığı, "sosyal medyayı ırk ve kabile çekişmesini kışkırtmak için kullanan" 7 kişinin savcılığa sevk edildiğini bildirdi.

    KATAR'DAKİ SEÇİMLER

    Seçimler, Şura Konseyi üyelerinin üçte ikisini ya da 45 sandalyenin 30 üyesini seçmek için düzenlenecek. Kalan üyeleri Katar Emiri atayacak. Ülke, her birini temsil etmek üzere bir adayın seçildiği 30 seçim bölgesine bölünecek.

    2003 yılında yapılan referandumda, nüfusun yalnızca yüzde 10'unu oluşturan Katarlılar, Konsey için kısmi seçimler yapılmasını öngören yasayı onaylamıştı.

    Katar da seçim yasası protestosu #1

    Katar da seçim yasası protestosu #2

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