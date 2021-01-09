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- Katarlılar yıllar sonra Suudi Arabistan'a giriş yaptı
Katarlılar yıllar sonra Suudi Arabistan'a giriş yaptı
Suudi Arabistanlı yetkililer, Katar'dan gelenleri samimi bir şekilde karşıladı. Burun selamlaşmaları korona tehlikesini ortaya çıkardı.
- Haber Merkezi
- 09.01.2021 - 16:04
- Güncelleme : 09.01.2021 - 16:11
Suudi Arabistan ile Katar arasında yaşanan krizin yıllar sonra çözülmesinin ardından, Katarlılar Suudi Arabistan topraklarına geçmeye başladı.
İlk geçişlerin yaşandığı anlarda Suudi yetkililer de karşılama için beklemedeydi.
Bu sırada ortaya çıkan samimi görüntüler, akıllara koronavirüsü de getirdi.
Öyle ki; Suudi Arabistanlı yetkililer, Katar'dan gelenlerin araçlarından indirip burun selamlaşmasıyla karşıladı.
Koronavirüse aldırış edilmeden yapılan selamlaşmalar sırasında kameralar da kayıttaydı.