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    Kate Middleton, ilk kez Prenses unvanıyla boy gösterdi

    40 yaşındaki Kate Middleton, Kral 3. Charles tarafından düzenlenen davete ilk kez 'Galler Prensesi' unvanıyla katıldı. Prenses geceye göğsündeki Kraliçe 2. Elizabeth'in fotoğrafıyla katıldı.
    • 23.11.2022 - 11:40
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    Kate Middleton, ilk kez Prenses unvanıyla boy gösterdi

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti.

    8 Eylül’de İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde yaşamını yitiren dünyanın en yaşlı hükümdarı Kraliçe'nin yerine tahta 3 yaşındaki oğlu Charles geçti.

    Prenses unvanıyla ik davet

    Kral 3. Charles, tahta geçtiğinden bu yana ilk kez resmi bir konuk ağırladı.

    Ailenin veliahtı Galler Prensi William'ın eşi yeni Galler Prensesi Kate Middleton da ‘Galler Düşesi’ unvanının değişmesinin ardından ilk defa resmi bir etkinliğe katıldı.

    Prenses Diana'nın tacını taktı

    Buckingham Sarayı’nda düzenlenen resmi davette boy gösteren Prenses, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’yı karşıladı.

    ‘Prenses’ unvanıyla ilk defa bir davette taç giyen Middleton, kıyafet tercihiyle bütün dikkatlerini üzerine çekti.

    Öte yandan Galler Prensesi, davette Prenses Diana’nın da favorisi olan tacı taktı.

    Kate Middleton, ilk kez Prenses unvanıyla boy gösterdi #1

    "Gelin gibi süzüldü"

    Middleton ayrıca Prenses Diana’ya ait olan küpeleri de tercih etti.

    Dünya basınında yer alan Galler Prensesia hakkında, "Gelin gibi süzüldü" yorumları yapıldı.

    Göğsünde, Kraliçe 2. Elizabeth'in gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını taşıyan Prenses, büyük beğeni topladı.

    Kate Middleton, ilk kez Prenses unvanıyla boy gösterdi #2

    Kate Middleton, ilk kez Prenses unvanıyla boy gösterdi #3

    Kate Middleton, ilk kez Prenses unvanıyla boy gösterdi #4


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