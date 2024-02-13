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Katil İsrail bebekleri öldürüyor! "Bu körpe yavrumun ne günahı vardı?"

Katil İsrail bebekleri öldürüyor! "Bu körpe yavrumun ne günahı vardı?" Gazze'ye bomba yağdıran ve durmak bilmeyen İsrail, bebekleri öldürüyor. Kundaktaki bebekleri annelerinden ayıran İsrail'in katliamına karşı ise dünyanın bazı ülkeleri sessiz kalıyor.