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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor.
Gazze'de kadın-çocuk demeden binlerce masumu öldüren İsrail, gelen tepkilere rağmen durmuyor.
Bazı ülkelerin sessiz kaldığı Gazze'deki katliamın gözler önüne serildiği bir video geldi bölgeden.
Bebeği İsrail tarafından öldürülen annenin isyanı, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
Bebeğin bırakmadı...
İsrail, Refah'ta yaptığı katliamla bir anneyi daha evladından kopardı. Bebeğini kucağından bırakmayan anne, "Anne, yavrum şehit oldu. Aşkım, bebeğim şehit oldu. Bu körpe yavrumun ne günahı vardı? Annem..." sözleriyle yürek burktu.
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