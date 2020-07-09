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    Kaybolan Seul Belediye Başkanı'nın cansız bedeni bulundu

    Güney Kore polisi, kaybolduğu açıklanan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon’un cansız bedenine ulaştı.
    • İHA
    • 09.07.2020 - 19:26
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    Kaybolan Seul Belediye Başkanı'nın cansız bedeni bulundu

    Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Belediye Başkanı Park Won-soon'un yerel saatle 17.17'de kaybolduğu açıklanmıştı.

    Seul polisi, Won-soon’u arama çalışmaları başlatmış, cep telefonu sinyaline en son Seongbuk'un Gilsangsa Tapınağı yakınında erişildiğini ifade etmişti.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Belediye Başkanı Won-soon'dan kötü haber geldi.

    Polis, Won-soon’un cansız bedenine ulaştığını duyurdu. Belediye Başkanı'nın ölüm sebebine ve olayın detaylarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

    Kaybolan Seul Belediye Başkanı'nın cansız bedeni bulundu #1

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