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- Kaybolan Seul Belediye Başkanı'nın cansız bedeni bulundu
Kaybolan Seul Belediye Başkanı'nın cansız bedeni bulundu
Güney Kore polisi, kaybolduğu açıklanan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon’un cansız bedenine ulaştı.
- İHA
- 09.07.2020 - 19:26
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Belediye Başkanı Park Won-soon'un yerel saatle 17.17'de kaybolduğu açıklanmıştı.
Seul polisi, Won-soon’u arama çalışmaları başlatmış, cep telefonu sinyaline en son Seongbuk'un Gilsangsa Tapınağı yakınında erişildiğini ifade etmişti.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Belediye Başkanı Won-soon'dan kötü haber geldi.
Polis, Won-soon’un cansız bedenine ulaştığını duyurdu. Belediye Başkanı'nın ölüm sebebine ve olayın detaylarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.