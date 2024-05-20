Kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri: ABD yapımı Bell 212 Dağlık bölgede düşen helikopterin ABD yapımı olduğu açıklandı. Helikopter, İran'ın yanı sıra Amerikan basınında tartışma konusu oldu.

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ensonhaber.com

İran'da meydana gelen helikopter kazası, Tahran'ı yasa boğdu. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği açıklanırken, kazada ABD ayrıntısı göze çarptı.

Helikopterde bulunan ve yaşamını yitiren diğer isimler Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Ali Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim olarak açıklandı.

Olumsuz hava şartları, arama kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırdı. Enkaza 15 saatlik arama çalışmalarının ardından ulaştılar.

Helikopter ABD yapımı

Kaza sonrası gözler, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopter ile ilgili ayrıntılara çevrildi.

İran devlet haber ajansı IRNA, Reisi'nin ABD yapımı Bell 212 helikopterinde uçtuğu bilgisini paylatı.

İlk uçuş tarihi 1968 olan helikopter, iki kanada ve çift motora sahip. Sivil işletmecilere pazarlanan helikopter, 1 pilot ile 14 yolcu taşıyabiliyor.

ABD ambargoları yedek parça bulmayı zorlaştırdı

Reisi'nin helikopterinin düşüş nedeni henüz bilinmezken, Tahran yönetiminin ABD ambargolarına maruz kaldığı ise bir gerçek.

CNN International yayınına bağlanan askeri analist Cedric Leighton, yaptırımlar nedeniyle yaşanan yedek parça teminindeki zorluğun kazada rol oynamış olabileceğine dikkati çekti.

Amerikalı askerin yorumu

ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Albay Leighton, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Yedek parça İranlılar için kesinlikle bir sorun. Bunun yanı sıra İran'ın kuzeybatısındaki bölgede son birkaç gündür çok kötü hava koşulları var.

Üretimine ilk olarak ABD'de başlanan helikopterin inşasına daha sonra Kanada'da devam edildi.

Bell 212 helikopteri

ABD yapımı Bell 212 tipi helikopter, insan taşıma, havadan yangın söndürme teçhizatının konuşlandırılması, kargo taşıma ve silah montajı da dahil olmak üzere birçok farklı duruma uyarlanabilecek şekilde tasarlandı.

Pazar günü düşen İran'a ait Bell 212, devlet yetkililerini taşıyacak şekilde yapılandırılmıştı.

Reuters'ın aktardığına göre, bu helikopterden İran hükümetinde kaç adet olduğu bilinmiyor, ancak söz konusu ülkenin hava kuvvetleri ve donanmasında toplam 10 Bell 212 var.

Helikopterin karıştığı önceki ölümcül kaza

Bell 212'nin en son ölümcül kazası, Eylül 2023'te, özel olarak işletilen helikopterin Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında düşmesiyle kayıtlara geçti.

İran'da bu türden en son kaza 2018'de yaşanmış ve dört kişi hayatını kaybetmişti.