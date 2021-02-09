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    Kazakistan kara teslim

    Kazakistan’da şiddetli kar yağışı sonucu başta başkent Nur Sultan olmak üzere birçok şehir beyaz bir örtüyle kaplanırken, kar fırtınası günlük hayatı olumsuz etkiledi.
    • İHA
    • 09.02.2021 - 18:13
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 18:24
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    Kazakistan kara teslim

    Kazakistan'da özellikle başkent Nur-Sultan kara teslim oldu.

    Başkentte kar kalınlığı 29 santimetreyi bulurken, olumsuz hava şartları günlük hayatı olumsuz etkiledi.

    YOLDA YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİLER

    Şiddetli rüzgarla birleşen kar nedeniyle insanlar sokakta yürümekte bile zorluk çekti.

    Şehir dışında yollar kapandı.

    Yetkililer, yoğun kar yağışının etkili olduğu Akmola, Doğu Kazakistan, Karaganda ve Kuzey Kazakistan’da yolda mahsur kalan 70'ten fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı.

    Ülke genelinde birçok bölgede fırtına uyarısı yapıldı.

    Kazakistan kara teslim VİDEO

    Kazakistan kara teslim #1

    Kazakistan kara teslim #2

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