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Kazakistan kara teslim

Kazakistan kara teslim

Kazakistan’da şiddetli kar yağışı sonucu başta başkent Nur Sultan olmak üzere birçok şehir beyaz bir örtüyle kaplanırken, kar fırtınası günlük hayatı olumsuz etkiledi.