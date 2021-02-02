Kazakistan-Özbekistan sınırında Orta Asya Uluslararası Ticaret Merkezi kurulacak

Kazakistan ve Özbekistan sınırında kurulacak Orta Asya Uluslararası Ticaret Merkezi için çalışmalar başladı.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda, Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakıt Sultanov, Özbekistan ile sınır bölgede kurulması planlanan ticaret merkezine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Sultanov, sınırda kurulması planlanan ticaret merkezi inşası için gerekli olan arsanın tahsis edildiği bildirildi.

ARSAYI KAZAKİSTAN TAHSİS ETTİ

Sultanov, "Söz konusu merkez projesinin uygulanması için konuşlanma yeri, Özbek tarafıyla kararlaştırıldı. Biz bir arsa tahsis ettik ve şu anda yatırımcıyla görüşüyoruz." dedi.

TİCARET HACMİNİ ARTIRACAK

Bakan Sultanov, merkezin, komşu Özbekistan ile sınır ticaretinin geliştirilmesine katkıda bulunup iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolar artmasına olanak sağlayacağını kaydetti.