Kazakistan'da askeri birliğin mühimmat deposunda patlama: 12'si asker 66 yaralı

Kazakistan’da Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde askeri mühimmat deposunun patlaması sonucu 66 yaralının olduğu belirtildi.

Kazakistan’ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda patlama oldu.

Patlamada ilk belirlemelere göre 12'si askeri görevli 66 kişinin yaralandığı bildirildi.

SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamanın yerel saatle 19.00 sularında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin depolarından birine yakın mesafede yangın çıktı. Yangın, daha sonra depoların birinde belirsiz nesnelerin patlamasına neden oldu. Bölgede yangını söndürme faaliyetleri sürüyor." ifadesine yer verildi.

700 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Jambıl eyalet valiliğindan yapılan açıklamada, patlamanın meydana geldiği askeri birliğin çevresindeki 3 köyden yaklaşık 700 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

6 PATLAMA MEYDANA GELDİ

Savunma Bakanlığı da askeri birlikte çıkan yangın sonucu mühimmat deposunda toplam 6 patlama meydana geldiğini açıkladı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Şpekbayev, bölgede yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve patlamanın meydana geldiği depoda ağırlıklı olarak uzun uçuş menzili olmayan mühimmatın olduğunu bildirdi.

Öte yandan, bölgede kara ve demir yolları geçici olarak ulaşıma kapatıldı. ​​​​​​​

PATLAMA SONRASI YANGIN DEVAM EDİYOR

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev ile İçişleri Bakanı Yuryi İlyin'in olay yerine ulaştıkları belirtildi.

2019'da ülkenin Arıs kenti yakınlarındaki askeri birlikte çıkan benzer olay sonrası mühendislik mühimmatının bir kısmının söz konusu askeri birliğin deposuna taşındığı kaydedilen açıklamada, "Askeri mühimmat deposunda devam eden yangının nedeni depoda saklanan TNT (trinitrotoluen) olabilir." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı da askeri mühimmat deposundaki yangınla ilgili Kazakistan Ceza Kanunu'nun "çevreye tehlike arz eden silah ve nesnelerin kullanımında ihlal" maddesi uyarınca soruşturma açıldığını kaydetti.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Öte yandan patlama sonucu yaralanan 12'si askeri görevli 66 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu diğerlerinin ise hafif yaralandıkları bildirildi.

Patlamanın meydana geldiği bölgenin çevresindeki köylerden de tahliye edilen kişi sayısı 1200'e ulaştı. Tahliye edilen köyler polis ekiplerince güvenlik amaçlı çevrildi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yaptığı açıklamada, bölgede yangın söndürme faaliyetlerinin devam ettiğini ve tüm kurtarma ekiplerinin seferber edildiğini kaydetti.