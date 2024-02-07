Kazakistan'da cerrahi hadım yasası kabul edildi: Pedofillerin cinsel organı kesilecek Kazakistan, yeni yasa tasarısı kapsamında pedofili suçu işleyenlerin cinsel organlarının cerrahi olarak çıkartılacağını açıkladı. Karar kimyasal hadım sisteminin çocuklara yönelik cinsel suçluları caydırmadığı yönündeki şikayetlerin ardından geldi.

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Kazakistan'da dikkat çeken bir yasa yürürlüğe girdi.

Ülkede pedofiliden hüküm giyen kişilerin genital organlarının ameliyatla alınmasını öngören bir tasarıyı onayladı.

Milletvekilleri, ülkede uygulanan ve ilaçlar yoluyla libidoyu düşüren kimyasal kastrasyon yönteminin çocuk istismarını önlemede yeterli olmadığını belirtti.

Kabul edildi: Pedofillerin hadım edilmesinin önü açıldı

İktidardaki Amanat Partisi'nden milletvekili Elnur Beisenbayev, katı yasalara rağmen çocukları hedef alan saldırı ve tacizlerin arttığını söyledi.

Beisenbaev, bazı kesimlerce cerrahi hadımın “insan hakları” ihlali olarak görüldüğünü fakat kendilerinin de tüm pedofililere uygulanmasını önermediklerini, mahkemelere cerrahi hadım cezası verme seçeneğini sunmak istediklerini aktardı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Igor Lepikha ise, cerrahi hadımın ‘tartışmalı’ olduğunu belirterek, “Pedofili suçluların ömür boyu hapsedilmesinden söz ediyoruz , bu yüzden o zaman kastrasyonun bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

Kızına tecavüz eden babaya verilen ceza yetersiz bulunmuştu

Ülkede 5 yaşındaki bir çocuğun bir pedofil tarafından kaçırılarak öldürülmesi Kazakistan'ı ayağa kaldırmıştı.

8 yaşındaki saldırganın daha önce de benzer suçlardan hüküm giydiği ortaya çıkmıştı.

Almatı'da kızına tecavüz eden bir babaya verilen 20 yıl hapis cezası da yetersiz bulunmuştu.