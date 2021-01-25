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    Kazakistan'da dondurucu soğuk: Hayvanlar telef oldu

    Eksi 51 derece hava sıcaklığının bulunduğu Kazakistan’da hayvanlar dondu, o anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 10:06
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    Kazakistan'da dondurucu soğuk: Hayvanlar telef oldu

    Görüntünün adresi Kazakistan…

    Şu sıralar dondurucu soğukların yaşandığı ülke, son olarak eksi 51 dereceyi gördü.

    Kutupları aratmayan soğuklar, hayvanların telef olmasına neden oldu.

    KOYUN VE KÖPEKLER DONDU

    Tarlaya giren bir koyun ve iki köpek, donarak can verdi. Yürüdükleri sırada donan hayvanlar, bir kişi tarafından kayda alındı.

    Dehşete düşüren görüntüler, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

    Kazakistan'da -51 derecede hayvanlar dondu İZLE

    SOĞUK HAVA SÜRECEK

    Ülkede soğuk havanın etkisini sürdüreceği belirtildi.

    Kazakistan da dondurucu soğuk: Hayvanlar telef oldu #1

    Kazakistan da dondurucu soğuk: Hayvanlar telef oldu #2

    Kazakistan da dondurucu soğuk: Hayvanlar telef oldu #3

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