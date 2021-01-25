Kazakistan'da dondurucu soğuk: Hayvanlar telef oldu

Eksi 51 derece hava sıcaklığının bulunduğu Kazakistan’da hayvanlar dondu, o anlar kameraya yansıdı.

Görüntünün adresi Kazakistan…

Şu sıralar dondurucu soğukların yaşandığı ülke, son olarak eksi 51 dereceyi gördü.

Kutupları aratmayan soğuklar, hayvanların telef olmasına neden oldu.

KOYUN VE KÖPEKLER DONDU

Tarlaya giren bir koyun ve iki köpek, donarak can verdi. Yürüdükleri sırada donan hayvanlar, bir kişi tarafından kayda alındı.

Dehşete düşüren görüntüler, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Kazakistan'da -51 derecede hayvanlar dondu İZLE

SOĞUK HAVA SÜRECEK

Ülkede soğuk havanın etkisini sürdüreceği belirtildi.