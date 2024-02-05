Kazakistan'da hükümet istifa etti: Başbakan vekili atandı

Kazakistan, güne istifa haberiyle uyandı...
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev'in ofisinden yapılan açıklamada, bugün Alihan İsmailov başkanlığındaki hükümetin istifa ettiği bildirildi.
Sklyar atandı
Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar'ın, başbakan vekili olarak atandığı belirtildi.
Kazakistan hükümetinin üyeleri, hükümetin yeni yapısı onaylanıncaya kadar görevlerini yerine getirmeye devam edecek.
Hükümetin istifasına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yarın Cumhurbaşkanı Tokayev başkanlığında genişletilmiş hükümet toplantısının yapılması planlanıyor.
2023 yılında başbakan olmuştu
İsmailov, Ocak 2022'de meydana gelen olaylardan sonra göreve gelmiş, 19 Mart 2023'teki Meclis seçimi sonrası tekrar başbakan olmuştu.
Hükümet değişikliği sıklıkla görülüyor
Siyasi gücün büyük kısmının cumhurbaşkanının elinde toplandığı petrol zengini Orta Asya ülkesinde, hükümet değişiklikleri sıkça görülüyor.
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