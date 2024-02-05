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Kazakistan'da hükümet istifa etti: Başbakan vekili atandı

Kazakistan'da hükümet istifa etti: Başbakan vekili atandı Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Anayasa'nın 70. maddesi gereği hükümetin istifasına ilişkin kararı imzaladı.