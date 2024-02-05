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Doğum günü hediyeleri çoğu zaman hepimizi zorlamakta...
Sosyal medyada yayılan doğum günü hediyesi görüntüleri, izleyenleri şoke etti.
Kazakistan'da bir kadın, eşine verdiği doğum günü hediyesiyle hediye meselesine boyut atlattı.
İkinci eş hediye etti
Kadın, eşine doğum gününde "ikinci eş" hediye etti.
Pastayı kadın getirdi
Kadın eşinin doğum gününü kutladıktan sonra, adamın pastasını bir kadın getirdi.
Bu kadının, eşine doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.
Gündem oldu
Paylaşılan görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
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