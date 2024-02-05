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Doğum günü hediyeleri çoğu zaman hepimizi zorlamakta...

Sosyal medyada yayılan doğum günü hediyesi görüntüleri, izleyenleri şoke etti.

Kazakistan'da bir kadın, eşine verdiği doğum günü hediyesiyle hediye meselesine boyut atlattı.

İkinci eş hediye etti

Kadın, eşine doğum gününde "ikinci eş" hediye etti.

Pastayı kadın getirdi

Kadın eşinin doğum gününü kutladıktan sonra, adamın pastasını bir kadın getirdi.

Bu kadının, eşine doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.

Gündem oldu

Paylaşılan görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.