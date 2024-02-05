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Kazakistan’da kocasına doğum gününde ikinci eş hediye etti

Kazakistan’da kocasına doğum gününde ikinci eş hediye etti Sosyal medyada paylaşılan görüntüler doğum günü hediyelerine çok farklı bir boyut kazandırdı. Kazakistan'da bir kadın, doğum gününde eşine ikinci eş hediye etti.