Kazakistan'da kreşte akran zorbalığı kameraya yansıdı Kazakistan’da bir kreşte öğrencilerin başına vurarak dakikalarca darbettiği bir çocuk, beyin sarsıntısı geçirdi.

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İHA

Kazakistan’da bir kreşte yaşanan akran zorbalığı büyük tepki çekti. Kreşteki güvenlik kamerasına yansıyan ve 21 Şubat’ta yaşanan olayda, bir öğrencinin bir çocuğu yere yatırdığı, başka bir öğrencinin de çocuğu yumrukladığı ve üzerinde zıpladığı görüldü.

Öğrencilerden biri, yerde kıvrılıp başını korumaya çalışan çocuğun defalarca başına vurdu.

Olay anında ise öğretmenin sınıfta olmadığı görülürken, bir veli ise çocuğunu alarak sınıftan çıktı.

Arkadaşları tarafından defalarca yumruklandı

Olayın, öğretmenin öğrenciler için yemek almaya gittiği sırada yaşandığı ve 15-20 dakika boyunca sınıfı boş bıraktığı belirtildi.

Kreşte öğrencilerden birinin annesi, yerel basına yaptığı açıklamada, kreşte bir yıldır bakıcı bulunmadığını, kreş müdürünün ebeveynlerin bakıcı alınmasını talep etmesine rağmen herhangi bir önlem almadığını belirtti.

Beyin sarsıntısı geçirdi: Hastaneye kaldırıldı

Anne, darbedilen çocuğun beyin sarsıntısı geçirdiğini, vücudunda morluklar oluştuğunu ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Kazakistan Çocuk Hakları Komiseri Dinara Zakiyeva, yaptığı açıklamada, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Almatı Valiliği Eğitim İdaresi, kreş müdürü ve öğretmene disiplin cezası verildiğini açıkladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)