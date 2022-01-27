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    Kazakistan'da, Nazarbayev’in 'ömür boyu başkanlık' yetkileri kaldırıldı

    Ülkenin ilk cumhurbaşkanı olan Nursultan Nazarbayev’in Güvenlik Konseyi ile Kazakistan Halk Asamblesi’ndeki ömür boyu başkanlık yetkilerini kaldıran yasa tasarısı onaylandı.
    • AA
    • 27.01.2022 - 12:08
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    Kazakistan'da, Nazarbayev’in 'ömür boyu başkanlık' yetkileri kaldırıldı

    Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senato, haftalık genel toplantısında, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in siyasi yetkilerini öngören yasa tasarısına yapılan bazı değişiklikleri kabul etti.

    Buna göre, Nursultan Nazarbayev’in Kazakistan Güvenlik Konseyi ve Kazakistan Halk Asamblesi gibi kurumlara ömür boyu başkanlık yapma yetkileri kaldırıldı.

    OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

    Senatörler tarafından oy birliğiyle kabul edilen söz konusu yasa tasarısı, bir hafta önce Meclis milletvekillerince onaylanarak, Senato'ya sunulmuştu.

    Kazakistan’ı yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra 2019’da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Nazarbayev, buna rağmen Kazakistan Güvenlik Konseyi, Kazakistan Halk Asamblesi ve Nur Otan Partisi'ndeki başkanlık görevlerini sürdürüyordu.

    Nazarbayev, Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini ise ülkede bu yıl başında yaşanan olaylardan sonra Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e devrettiğini açıklamıştı.

    Kazakistan da, Nazarbayev’in ömür boyu başkanlık yetkileri kaldırıldı #1


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