Kazakistan'da protestolar: OHAL ilan edildi

Sürücüler, LPG zamları nedeniyle gösterileri artırırken, hükümetten istifa kararı geldi. Cumhurbaşkanı Tokayev, istifayı kabul etti. Ülkede 19 Ocak'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

LPG fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle Kazakistan'da gösteriler düzenlendi.

Ülkenin batısındaki Janaözen kentinde, zamma karşı çıkan sürücülerin protestolarının ülke geneline yayılması sonucu Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal ilan (OHAL) edildi.

HÜKÜMET İSTİFA ETTİ

Gelişmeler üzerine Kazakistan Başbakanı Askar Mamin başkanlığındaki hükümet istifa etti.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sabah saatlerinde Başbakan Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başbakan Vekili görevini daha önce Başbakan Yardımcısı olan Alihan Smailov yürütecek.

Bu arada OHAL’a ilişkin Tokayev’in imzaladığı kararnamede, ülkede kamu güvenliğini sağlamaya yönelik durumun ağırlaşması nedeniyle söz konusu bölgelerde 5 ile 19 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ERİŞİM KISITLANDI

Öte yandan, ülkenin eski başkenti Almatı’da binlerce kişinin katıldığı gösteriler devam ediyor. Polisin, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ettiği göstericiler ise taş atarak karşılık veriyor. Ülkede Facebook ve Telegram gibi sosyal medya uygulamalarına erişim ise kısıtlandı.

LPG ZAMMINA KARŞI PROTESTOLAR

2 Ocak’ta ülkenin Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde LPG fiyatına yapılan zamma karşı sürücülerin başlattığı gösteriler, daha sonra eyaletin merkezi olan Aktau şehrine sıçradı.

Kazakistan’ın tüm petrol ve doğalgaz rezervlerinin bulunduğu batı kesimindeki Atırau, Aktöbe ve Oral şehirlerinde düzenlenen destek amaçlı gösteriler, öğleden sonra ülkenin diğer kesimlerine yayılarak halk gösterilerine dönüştü.

AKTAU'DA FİYATLAR DÜŞÜRÜLDÜ

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yerali Tugjanov başkanlığında kurulan özel hükümet komisyonu, Aktau’da protestocularla görüşerek LPG fiyatını litre başına 50 tengeye (0,11 dolar) düşürdüklerini, ayrıca protestoya katılan kişilere yönelik herhangi bir hukuki ceza uygulanmayacağını belirtti.

Buna rağmen devam eden gösterilerde mevcut yönetim sistemini eleştiren siyasi sloganlar atıldı ve halkın sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin öneriler sunuldu.

TOKAYEV: YIKICI KİŞİLERİN ÇAĞRILARINA UYMAYIN

Cumhurbaşkanı Tokayev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göstericilerden ülke istikrarı ve birliğini baltalamayı amaçlayan “yıkıcı kişilerin” çağrılarına uymamalarını istedi.

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle ülkede LPG'nin litre fiyatı 60 tengeden 120 tengeye çıkarılmıştı. Bu durum özellikle araçların yüzde 90’ının LPG ile çalıştırıldığı Mangistau eyaletinde büyük tepkiye yol açmıştı.