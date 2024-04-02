Kazakistan'da seller: 16 bin kişi tahliye edildi Kazakistan’da meydana gelen sel nedeniyle 6 bini çocuk yaklaşık 16 bin kişi tahliye edilirken 20 bölgede acil durum ilan edildi.

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İHA

Kazakistan’ın batı, kuzey ve doğu bölgelerinde havaların ısınmasıyla eriyen kar ve etkili olan yağışlar sonucu meydana gelen sel etkisini sürdürüyor. Selin etkilediği bölgelerde ise tahliye çalışmaları devam ediyor.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batı kesimlerinde su seviyesinde küçük bir gerileme olduğu, merkez, kuzey ve doğu kesimlerde ise nehirdeki su seviyesinde yoğun bir artış gözlemlendiği aktarıldı. Açıklamada, 5 bölgede selin etkisinin sürdüğü, 20 bölgede acil durum ilan edildiği belirtildi.

16 bin kişi tahliye edildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Aktöbe, Batı Kazakistan ve Kostanay bölgelerinde kötü şartlar devam ediyor. Bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sel süreci boyunca 16 bine yakın kişi tahliye edildi, bunların 6 binini çocuklar oluşturuyor

Açıklamada, acil durum bölgelerinde gönüllülerin halka gerekli desteği sağlama, baraj ve nehirlerdeki su seviyesini izleme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Karın erimesi ve yağışlar, sellere neden oldu

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığının paylaştığı görüntülerde tahliye çalışmalarında helikopterlerin kullanıldığı, insanların yanı sıra mahsur kalan evcil hayvanların da kurtarıldığı görüldü.

Ülkede havaların ısınmasıyla yağan karın erimesi ve etkili olan yağışlar 21 Mart’ta sele yol açmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)