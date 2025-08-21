Kazakistan'da uçaklara lazer tutanlara 10 yıl hapis cezası

Son yıllarda havacılığın yerdeki sorunlarından olan lazer tutma eylemi, bir ülkede de daha hapis cezası ile cezalandırılacak.

Kazakistan Başsavcılığı, lazer cihazları veya dron kullanarak uçakların kontrolüne müdahale eden kişilere yönelik cezaların artırıldığını açıkladı.

YAPTIRIMLAR VE CEZA ARTIŞI

Ceza kanununda yapılan değişiklikle, uçaklara lazer tutan veya dron kullanarak uçak güvenliğini tehlikeye atanlara para cezası ve 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtildi.

VAKALARIN ARTIŞI VE İSTATİSTİKLER

Ülkede son yıllarda benzer vakaların 4 kat arttığına dikkat çekilen açıklamada, "Son 6 yılda uçak mürettebatını kör etmeye yönelik 98 vaka kaydedildi. Vakaların çoğu Almatı Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi" denildi.