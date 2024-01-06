Kazalarla gündeme geldi: Boeing, 737 Max uçaklarını testlerden geçirecek ABD merkezli uçak üreticisi, 737 Max 7 tipi uçaklarla ilgili açıklama yaptı. Boeing, "Kapsamlı testlerden ve FAA incelemesinden geçeceği uzun vadeli bir çözüm geliştiriyoruz" dedi.

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Peş peşe kazalarla ve aksiliklerle gündeme gelen Boeing 737 Max uçakları için Amerikan uçak üreticisi adım attı.

Boeing, bu uçakların kapsamlı testler konusunda çözüm geliştirdiğini duyurdu.

Bu kapsamda uçakların, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) incelemesinden geçmesi öngörülüyor.

Kapsamlı test adımı

The Seattle Times'ın haberine göre, Boeing, yeni modeli olan 737 Max 7 tipi uçaklara ilişkin elektronik posta yoluyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "(737 Max 7 tipi uçakların) Kapsamlı testlerden ve FAA incelemesinden geçeceği uzun vadeli bir çözüm geliştiriyoruz." ifadesi kullanılarak, halihazırda hizmette olan Max'ler için incelemelerin sürdüğüne işaret edildi.

Boeing'in güvenlik standartlarından muafiyet talebi

Boeing, 4 Aralık 2023'te FAA'dan, 737 Max 7'nin, motor girişleri ve buz önleme sistemiyle ilgili güvenlik standartlarından 2026'ya kadar muaf tutulmasını talep etmişti.

FAA ise Ağustos 2023'te, Boeing Max 8 ve Max 9 tipi uçakları kullanan pilotları kuru koşullarda uçarken buzlanmayı önleyici sistemin kullanımını beş dakika ile sınırlandırmaları konusunda uyarmıştı.

FAA, aksi takdirde motorların etrafındaki girişlerin çok ısınabileceğini ve parçalarının koparak uçağa zarar verebileceğini ifade etmişti.

Ölümcül kazalarla gündeme geldi

Endonezya'da Lion Hava Yolları'na ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçağın 2018'de düşmesinin ardından, Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi başka bir yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşmüştü.

Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen Amerikan uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.

Kazazede yakınları dava açtı

Dünyadaki hava yolu şirketleri, bu kazalar sonrası Boeing 737 Max uçakların uçuşunu durdurmuştu.

Şirket, milyarca dolar zarara uğrarken, çok sayıda kazazede yakınınca dava edilmişti.

Son olarak ise Alaska Hava Yolları'na ait "Boeing 737 Max 9" tipi yolcu uçağı havadayken penceresinin kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)