Euro
11.0561
-0.1%
Dolar
9.5183
-0.18%
Altın
547.71
-0.4%
Borsa
1.51
0.06%
Bitcoin
568.119
-4.36%
BTXN Coin
21.07
3.63%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Kendi sütünden tereyağı yapıp kocasına yedirdi

    TikTok'ta Laura Hall isimli kadın, paylaştığı videoda, kendi sütünden ürettiği tereyağını kocasına yedirdiğini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 13:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kendi sütünden tereyağı yapıp kocasına yedirdi

    TikTok'ta paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi.

    Laura Hall isimli kullanıcı, kendi sütünden ürettiği tereyağını kocasına yedirdiğini söyledi.

    GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ: KENDİ SÜTÜNDEN TEREYAĞI YAPTI

    Kimileri kadının yaptığını iğrenç bulurken, kimileri de ilginç buldu. Ancak videoya asıl damga vuran, tereyağının tadıyla ilgili oldu.

    "KOCAM TADININ ÇOK GÜZEL OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

    Laura, kocasının tereyağının tadını çok güzel bulduğunu belirterek, "Evet ilk bakışta size ilginç gelebilir ancak kocam bana tadının çok güzel olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

    Kendi sütünden tereyağı yapıp kocasına yedirdi

    YAPILIŞINI ANLATTI

    Laura, tereyağının yapılışı hakkında da şu bilgileri verdi:

    "Göğsümden sağdıktan sonra sarıya dönene kadar beklettim. Ardından da krema kıvamına getirdim. Son aşamada da kalıplaştırdım."

    Genç kadının anlattıkları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

    Kendi sütünden tereyağı yapıp kocasına yedirdi #1

    Kendi sütünden tereyağı yapıp kocasına yedirdi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir