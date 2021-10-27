TikTok'ta Laura Hall isimli kadın, paylaştığı videoda, kendi sütünden ürettiği tereyağını kocasına yedirdiğini anlattı.

TikTok'ta paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi.

Laura Hall isimli kullanıcı, kendi sütünden ürettiği tereyağını kocasına yedirdiğini söyledi.

GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ: KENDİ SÜTÜNDEN TEREYAĞI YAPTI

Kimileri kadının yaptığını iğrenç bulurken, kimileri de ilginç buldu. Ancak videoya asıl damga vuran, tereyağının tadıyla ilgili oldu.

"KOCAM TADININ ÇOK GÜZEL OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Laura, kocasının tereyağının tadını çok güzel bulduğunu belirterek, "Evet ilk bakışta size ilginç gelebilir ancak kocam bana tadının çok güzel olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Kendi sütünden tereyağı yapıp kocasına yedirdi

YAPILIŞINI ANLATTI

Laura, tereyağının yapılışı hakkında da şu bilgileri verdi:

"Göğsümden sağdıktan sonra sarıya dönene kadar beklettim. Ardından da krema kıvamına getirdim. Son aşamada da kalıplaştırdım."

Genç kadının anlattıkları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.