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- Kenya medyasından Amerika'ya: Muz Cumhuriyeti şimdi kim?
Kenya medyasından Amerika'ya: Muz Cumhuriyeti şimdi kim?
- Haber Merkezi
- 08.01.2021 - 14:49
- Güncelleme : 08.01.2021 - 16:15
Demokrasinin beşiği olarak gösterilen Amerika'da, Donald Trump'ın seçimlerin hileli olduğunu söyleyerek destekçilerine kongre binasını hedef göstermesi üzerine ortalık karıştı.
Kongre binasını basan Trump destekçileri, ortalığı savaş alanına çevirdi.
Çıkan olaylarda 4 kişi polisler tarafından vurularak öldürüldü.
Joe Biden taraftarları yaşananları darbe girişimi olarak nitelendirdi.
Olaylar, dünyanın tüm ülkeleri tarafından yakından takip edildi.
Kenya'da yayın yapan Daily Nation gazetesinden çarpıcı bir haber geldi.
Daily Nation, Amerika'da yaşanan olayları anlattığı haberin başlığında "Muz cumhuriyeti şimdi kim?" diye sordu.
Gazetenin 3. sayfasında yer alan soruyu, New York Times muhabiri Declan Walsh Twitter hesabından paylaştı.
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