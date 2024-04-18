Kenya'da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı ve 9 asker öldü Kenya’da helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Francis Ogolla ve 9 kişinin öldüğü bildirildi.

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Kenya'da ülkeyi sarsan bir kaza yaşandı...

İçinde Genelkurmay Başkanı'nda olduğu helikopter havalandıktan kısa bir süre sonra düştü.

9 asker hayatını kaybetti

Kenya'nın batısına düşen helikopterde yer alan 9 askerin öldüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanı da hayatını kaybetti

Genelkurmay Başkanı'nın ölümü daha sonra Kenya Devlet Başkanı William Ruto, tarafından da doğrulandı.

Ruto, "Francis Ogolla, sekiz kişiyle birlikte helikopter kazasında öldü" açıklamasında bulundu.

İki asker yaralandı

Kazadan sağ kurtulan iki asker hastaneye kaldırıldı.

Fransa Harp Akademisi mezunu

Bir yıl önce göreve atanan Ogolla'nın Fransa Harp Akademisi mezunu olduğu öğrenildi.

İddialara göre Ogoola'nın Kenya Devlet Başkanı Ruto ile siyasi anlamda sorunları olduğu ve komşu ülkelere yönelik anlaşmazlık yaşadıkları belirtildi.