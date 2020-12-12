Kenya'da kızgın zürafa, safari turu yapan turistlerin bulunduğu araca saldırdı.

Kenya’nın Masai Mara Rezerve Bölgesi’nde kızgın zürafa, safari turu yapan turistlerin bulunduğu aracı kovaladı. Dicken Muchena adlı turist, zürafanın hızla bulunduğu araca doğru koştuğunu gördü.

"KORKUNÇ BİR MACERAYDI"

Yerel medyaya konuşan Muchena, “Zürafa ilk başta zararsız görünüyordu ama birdenbire koşmaya başladı ve bizi doğal ortamından uzaklaştırdı. Hatta bir noktada çıkışımızı kapatmaya bile çalıştı ama kaçmayı başardık. Bu korkunç bir maceraydı” dedi.

SAATTE 64 KİLOMETRE KOŞABİLİYOR

Zürafaların saatte 64 kilometre hızla koşabildikleri ifade ediliyor.

Kenya’da kızgın zürafa, turistlere saldırdı-Video