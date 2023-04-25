Kenya’daki açlık tarikatı olayında ölü sayısı 89’a çıktı Kenya’da açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri vaadiyle insanları kandıran tarikata ilişkin devam eden soruşturma dahilinde bulunan ceset sayısı 89’a yükseldi.

İHA

Kenya’da 'açlık tarikatı' olayının bilançosu artıyor.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Kenya’nın doğusunda bulunan bir ormandaki toplu mezarlarda 16 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam can kaybı 89’a yükseldi.

Şaşkına çeviren olayda ölü sayısı gittikçe artıyor

Bulunan cesetlerin çoğunun çocuklara ait olduğu ifade edildi.

Polisin cesetleri ailelere ulaştırmak için kimlikleri teşhis etme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ceset sayısının daha da artmasından endişe edildiği vurgulanırken, şimdiye kadar 34 kişinin tarikattan kurtarıldığı aktarıldı. Kenya Kızılhaç’ı, kayıp 112 kişinin hala bulunamadığını açıkladı.

Olayla ilgili 14 tarikat üyesinin gözaltına alındığı kaydedildi.

'Hz. İsa ile taşınıp cennete gideceksiniz' yalanı

Açlıktan ölürlerse “Hz. İsa ile tanışacakları” ve “cennete gidecekleri” vaadiyle çok sayıda kişiyi kandıran tarikat lideri Paul Mackenzie Nthenge, 15 Nisan’da açlıktan öldüğü öğrenilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Gözaltında tutulan tarikat liderinin de hiçbir şey yemediği öğrenildi.

Açlık tarikatı üyelerinin sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola Ormanı içerisindeki 800 dönümlük arazide yaşadığı açıklanmıştı.