Keşmir'de, 3 yaşındaki çocuğun fotoğrafı infial yarattı

Üç yaşındaki torunu ile çatışma arasında kalan Keşmirli yaşlı adam kurşunların hedefi oldu. Minik çocuğun dedesinin cansız bedeni üzerinde çaresizce oturduğu an ise sözün bittiği yerdi...

Nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Keşmir'de, Hinduların ve merkezi yönetimin baskıları nedeniyle güvenlik güçleri ve ayrılıkçı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor...

Sopore kasabasında yaşanan bir çatışmada ise yoldan geçen 65 yaşındaki Beşir Ahmed Han, Hint polisinin ateşi sonucu yaralanarak hayatını kaybetti.

Yaşlı adam vurulduğu sırada ise 3 yaşındaki ufak torunu yanındaydı.

DEDESİNİN ÜZERİNDE AĞLADI

Yaşanan o anlara tanıklık eden çocuk, çatışma devam ederken yerde yatan dedesinin üstüne oturup ağlamaya başladı.

O anlar çevredekiler tarafından kaydedilip, fotoğraflandı. Görüntülerde çocuğun güvenlik güçlerinin ateşi kesmesi sonucu bir duvarın arkasına geçtiği görüldü.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU FOTOĞRAF...

Sosyal medyada da dede ve torunun o anına ait bir fotoğraf yayınlandı. Yayınlandığı andan itibaren herkes tarafından tepki çeken fotoğraf, Hindistan yönetimi tarafından da doğrulandı.

Hindistan yönetimi, Beşir Ahmed Han isimli kurbanın silahlı muhalifler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Ahmed Han'ın ailesi ise yaşlı adamın hedef alınarak torununun yanında katledildiğini belirtti.