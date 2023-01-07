Kevin McCarthy, 15'inci turun sonunda Temsilciler Meclisi Başkanı oldu

McCarthy, seçim krizinin yaşandığı mecliste 216 oyla başkanlığa seçildi.

Krize sahne olan ABD Temsilciler Meclisi, başkanını seçmeyi nihayet başardı.

Ülkenin eski Başkanı Donald Trump, McCarthy'ye destek verilmesi çağrısı yapmıştı.

216 oyla seçildi

Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, 15. turun sonunda, 216 oyla yeni Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi.

McCarthy, karşılaştığı engellere rağmen, zaferini "yeniden canlandırılan Cumhuriyetçi Meclis konferansının işareti" olarak kutladı.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Patrick McHenry, McCarthy'yi başkanlığa aday gösterdiği konuşmasının başında, "Uzun bir hafta oldu." dedi.

"Bunun adı kaos değil, demokrasi"

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşananlarla ilgili "utanç verici" şeklindeki ifadesini hatırlatan McHenry, "Konuşan kafalar bunu bir kaos ve karmaşa olarak nitelendirdi. Hatta bazıları buna kaos diyecektir. Ama bunun adı demokrasi." diye konuştu.

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde başkan seçimleri önceki turlarda sonuçsuz kaldı.

Önceki turlardan sonuç çıkmadı

14'üncü tur oylamada McCarthy 216 ile bugüne kadarki en fazla oyu alırken, kendisine destek vermemekte ısrarcı olan 4 milletvekili, oylarını Jim Jordan ile Andy Biggs'ten yana kullandı.

2 milletvekili ise "mevcut" oyu kullanarak hiçbir milletvekiline oy vermedi. Böylece seçim barajı 217'ye düştü. Seçimlerin resmi sonuçları açıklanmadan McCarthy, muhalif vekilleri ikna etmek için yanlarına gitti ancak başarılı olamadı.

Temsilciler Meclisi'nde gerginlik

Yalnızca 1 oy almak isteyen McCarthy ve destekçileri ile muhalifler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

212 Demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etti.

ABD tarihinde son 100 yılda bir ilk

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, ülke tarihinde son 100 yılda benzeri görülmemiş bir şekilde 4 gündür meclis başkanını seçmek için 14 kez oylamaya gitti.

Muhafazakar Cumhuriyetçilerin McCarthy'e muhalifleri nedeniyle başkan seçimi için hiçbir oylamada yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.

McCarthy, son olarak adaylığına itiraz eden Cumhuriyetçi vekillerle görüşerek müzakerelerde ilerleme kaydettiğini ancak henüz bir uzlaşıya varılamadığını söylemişti.

McCarthy: İşin güzel yanı bu

AA'nın haberine göre, bu kadar uzun süren bir oylamanın ardından meclisi nasıl yönetebileceğine dair sorulara ise McCarthy, "İşin güzel yanı bu. Tam da bu kadar uzun sürdüğü için nasıl ilerleyeceğimizi öğrenmiş olduk." yanıtını vermişti.

McCarthy'nin muhafazakar Cumhuriyetçilerle yaptığı pazarlıklarda, meclis başkanının görevden alınması için yapılması gereken oylamada 1 milletvekilinin önerisinin yeterli olması, milletvekillerinin üst üste görev yapmasına getirilen süre limiti, sınır güvenliği yasa tasarısı, bütçelerin meclisten geçme usulü ve meclis bünyesinde silahlandırma ile ilgili bir komitenin oluşturulması gibi hususlar yer alıyor.

ABD'de yasama dondu

Temsilciler Meclisi başkanının seçilememesi nedeniyle üyeler yemin edemediği için Kongre'nin bir kanadı bir süre faaliyete başlayamadı.

Bu nedenle ABD'de yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç ana organdan oluşan federal devletin yasama organı durma noktasına geldi.

Önceki durumda milletvekilleri, acil bir durumda veya kriz anında yasama faaliyetlerini yerine getiremeyecek hale geldi.

Bu da ABD kamuoyunda "demokrasinin sınanması", "kişisel siyasi ihtirasların milletin çıkarlarının önüne geçmesi" şeklinde yorumlandı.

Bu durumun "ülke için iyi olmadığına" dikkati çeken çok sayıda milletvekili, bir an önce başkanın seçilmesi için çağrıda bulundu.