Kiev sokaklarında savaşı unutturan görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kayda geçen görüntüler, "Savaş bu ülkeye hiç uğramamış" dedirtti.

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ensonhaber.com

Milyonlarca Ukraynalı saldırılar nedeniyle yerlerinden olurken, bazıları ise hayatlarına normal bir şekilde devam ediyor.

Ukrayna, Rus ordusunun saldırılarından hava savunma sistemleriyle korunmaya çalışıyor.

Kiev yönetimi, Batı'dan her geçen gün daha fazla askeri yardım talebinde bulunuyor.

Ukrayna'nın birçok noktası, Rusya'nın bombardımanına maruz kaldı. Sivil ve askeri altyapı ağır hasar aldı.

Savaştan uzak yaşam sürüyorlar

Hal böyleyken başkent Kiev'de kayıtlara geçen bir görüntü, savaştan uzak bir yaşamın hüküm sürdüğüne dair izlenim oluşmasına yol açtı.

Sokaklarda yürüyen insanların keyifli ve neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

500 bin asker planı

Diğer taraftan Devlet Başkanı Vladimir Zelensky yönetimi, 500 bin yeni askeri orduya almanın hesaplarını yapıyor.

Cephede halihazırda yorgun düşen Ukraynalı askerlerin, bu şekilde yenileriyle değiştirilmesi planlanıyor.