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    Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Rus ordusundan saldırılarının başlamasının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 18:13
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    Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Rusya ve Ukrayna arasında uzun süredir devam eden gerilim, Rusya Devlet Başkanı Putin'in saldırı emri vermesiyle çatışmaya dönüştü.

    Rus ordusu Ukrayna'nın birçok bölgesini ateş altına alırken, saldırılar başkent Kiev'e kadar ilerledi.

    Başta başkent Kiev olmak üzere birçok noktadan patlama sesleri duyuldu.

    Çok sayıda Ukraynalı, güvenlikleri için yaşadıkları bölgelerden ayrılmaya başladı.

    KİEV'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

    Tüm bu gelişmelerin ardından Kiev Belediye Başkanı, başkentte halkın güvenliği için sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

    Kiev de sokağa çıkma yasağı ilan edildi #1


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