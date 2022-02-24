Rusya'nın son hamlesiyle savaş ortamının yaşandığı bölgeyi terk etmeye çalışan Ukraynalılar sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim yerini savaşa bıraktı.

Ülkenin birçok bölgesinde peş peşe patlamalar yaşanıyor.

Ukrayna halkı ise büyük panik içerisinde.

Yaşananlar üzerine çok sayıda kişi ülkeden ayrılmaya başlarken, araçları olmayan kişiler de valizlerini ellerine alarak yollara düştü.

İşte başkent Kiev'deki son durum...

Kiev'den panik halinde ayrılmaya çalışan halk