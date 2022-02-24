Euro
16.00
2.18%
Dolar
14.20
2.78%
Altın
893.46
5.31%
Borsa
1881
-6.72%
Bitcoin
506.558
-6.07%
BTXN Coin
39.34
-1.08%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Kiev'den panik halinde ayrılmaya çalışan halk

    Rusya'nın son hamlesiyle savaş ortamının yaşandığı bölgeyi terk etmeye çalışan Ukraynalılar sokaklarda yoğunluk oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 13:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kiev'den panik halinde ayrılmaya çalışan halk

    Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim yerini savaşa bıraktı.

    Ülkenin birçok bölgesinde peş peşe patlamalar yaşanıyor.

    Ukrayna halkı ise büyük panik içerisinde.

    Yaşananlar üzerine çok sayıda kişi ülkeden ayrılmaya başlarken, araçları olmayan kişiler de valizlerini ellerine alarak yollara düştü.

    İşte başkent Kiev'deki son durum...

    Kiev'den panik halinde ayrılmaya çalışan halk

    Kiev den panik halinde ayrılmaya çalışan halk #1

    Kiev den panik halinde ayrılmaya çalışan halk #2


    İlginizi Çekebilir

    Hamilelikte mide bulantısına karşı 10 ipucu
    Sağlık

    Hamilelikte mide bulantısına karşı 10 ipucu

    Kripto para alım-satımı yapmak için tıklayın ve kaydolun!
    Piyasalar Investment

    Kripto para alım-satımı yapmak için tıklayın ve kaydolun!

    Nkunku'ya Premier League'den iki talip
    Transfer dosyası

    Nkunku'ya Premier League'den iki talip

    Görüş Bildir