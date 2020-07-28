Kim Kardashian, gözyaşlarına boğuldu

Kardashian, Dominik’teki Wyoming çiftliğinde kalan eşi Kanye West’i ziyaret ettiği esnada paparazziler tarafıdan görüntülendi. Kardashian’ın gözyaşları içinde olması dikkat çekti.

Kim Kardashian Dominik’teki Wyoming çiftliğinde kalan eşi Kanye West’i ziyarete gitti.

Araçlarıyla bir fast food restoranında tuvalet molası veren çifti paparazziler görüntüledi. Araç içinde oldukça üzgün görünen Kardashian’ın zaman zaman ağladığı dikkatlerden kaçmadı.

KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN GİTTİ

Kardashian’ın haftalar sonra Wyoming’deki eşinin yanına giderek aralarındaki krizi çözmeye çalıştığı ve ruh sağlığının iyi olmadığı düşünülen Kanye West’e yardım ettiği belirtiliyor.

HER ŞEY MİTİNG KONUŞMASIYLA BAŞLADI

Olay, ABD başkanlığına adaylığını koyan West’in yaptığı dikkat çekici miting konuşması ve sonrasında gelen kafa karıştırıcı Twitter paylaşımlarıyla patlak verdi.

KÜRTAJ HİKAYESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

West, yaptığı ilk mitingde, eşi Kim Kardashian’la birlikte ilk çocukları North için kürtajı düşündüklerini itiraf ederek, “Beni aradı ve hamile olduğunu söyledi. Çığlık atıp, ağlıyordu. Paris’teydim, bilgisayarımın ekranı karardı ve geri geldi. Tanrı bana ‘Eğer benim görüşümü mahvedersen, ben de seninkini mahvederim’ dedi. Kim’i aradım ve bu çocuğu dünyaya getireceğimizi söyledim.” ifadelerini kullanmıştı.

“BEN İSTEMEZKEN O NORTH’U GETİRDİ”

Bu noktada gözyaşlarına boğulan West, “Bu konuşmadan sonra eğer karım benden boşanacak olsa da, o bu dünyaya ben istemezken North’u getirdi. Elinde haplar vardı ve ben neredeyse kızımı öldürüyordum. Benim babam da kürtaj istemişti. Annem hayatımı kurtardı. Çünkü babam çok meşguldü.” demişti.

TWEET ATTI: İKİ YILDIR BOŞANMAYA ÇALIŞIYORUM

Yaptığı Twitter paylaşımlarında iki yıldır Kim Kardashian’dan boşanmaya çalıştığını söyleyen West, buna eşi ile rap şarkıcısı Meek Mill’in bir otelde buluşmasını gerekçe göstermişti. Ancak ikilinin Kasım 2018'de Los Angeles'ta açılan Ceza Adalet Reformu Zirvesi'nde konuşmak için bir araya geldiği öğrenilmişti. Ayrıca Kardashian ile birlikte annesi Kris Jenner’ı da ırkçılıkla suçlayan West, Jenner’a gönderdiği telefon mesajlarının da ekran görüntülerini paylaşmıştı.

“KOCAMA ANLAYIŞ GÖSTERİN”

Bu gönderilerden sonra West’in akıl sağlığı ile ilgili şüpheleri ortaya koyan yorumlar yapılmıştı. Bunun üzerine Kardashian, eşinin bipolar bozukluğu rahatsızlığı olduğunu açıklamış ve “Kocama anlayış gösterin.” demişti.