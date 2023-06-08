Kim Kardashian, yeni bir aşka yelken açtı 4 çocuğunun babası Kanye West'ten geçtiğimiz sene boşanan Kim Kardashian'ın, gizemli bir sevgilisi var… Yıldız isim, yeni sevgilisi için “Tüm standartlarımı karşılıyor” dedi.

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42 yaşındaki reality şov yıldızı Kim Kardashian, 8 yıl evli kaldığı Kanye West'ten geçtiğimiz sene resmen boşandı…

İkili, 4 çocuğunun velayetini paylaşmaya karar verdi.

Dünyanın konuştuğu boşanma anlaşması, şartlarıyla da gündemden düşmedi.

9 aylık aşkta 'zorbalık'

Buna göre; Kanye'nin, eski eşine ayda 200 bin dolar nafaka ödeyeceği, bu nafakanın da sadece çocuklar için kullanılacağı öğrenildi.

Tüm bu karışıkları kısa sürede gideren ünlü yıldız, çok geçmeden NBC'nin Saturday Night Live programının oyuncu kadrosunda yer alan 29 yaşındaki Pete Davidson ile aşk yaşamaya başladı.

Ancak aşk, Kanye West’in zorbalıklarına maruz kaldı.

Yeni aşkını itiraf etti

İkili, yoğun programları sebebiyle yıprandıklarını söyleyerek 9 aylık ilişkilerini ağustos ayında noktaladı.

Kim Kardashian, son olarak 'Kardashians' adlı reality şovunda yeni bir sevgilisi olduğunu itiraf etti.

Scott Disick ile öğle yemeğine çıkan ünlü isim, konuşmasına tüm dünyanın gözü önünde aşk yaşamanın zorluklarından bahsederek başladı.

"Kapalı kapılar ardından olmak zorunda kalıyoruz"

Reality şov yıldızı, “Biriyle buluştuğumda kapalı kapılar ardında olmak zorunda kalıyoruz, dışarı çıkamıyorum. Bu biraz garip. Eğer biriyle görüntülenmişseniz, ilişkin yürümese bile zorla yürütmeye çalışıyorsun, çünkü her şey bu kadar hızlı olup bittiği için utanç duymaya başlıyorsun.” dedi.

Ünlü isim, Pete Davidson ile ilişkisi boyunca insanların bunu 'çok ciddi bir ilişki' gibi gösterdiğini, oysa gerçekte sadece iyi vakit geçirmeye çalıştığını söyleyerek, “Pete ile sadece biraz gizlice görüşmek istiyordum.” diye konuştu.

"Tüm standartlarımı karşılıyor"

Ardından, Disick'in 'Fred' lakabını taktığı gizemli bir erkekle gizlice görüştüğünü itiraf eden Kardashian, kimliğini paylaşmadığı kişiyle arkadaşları sayesinde tanıştığını ve isimsiz bir kulüpte yemeğe çıktıklarını açıkladı.

Yeni sevgilisiyle çok mutlu olduğunu söyleyen Kardashian, Disick'in “Bu gizemli adam tüm standartlarını karşılıyor mu?” sorusu üzerine ise “Evet, karşılıyor.” yanıtını verdi.

Reality şov yıldızının adı, kısa bir süre önce Gisele Bündchen'den boşanan NFL yıldızı Tom Brady ile aşk dedikodularına karışmış ancak Brady'ye yakın kaynaklar bunu yalanlamıştı.