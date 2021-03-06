Kim Kardashian’a kertenkele tepkisi

Sahiplendiği kertenkelesine kıyafet giydirip sosyal medyada paylaşan Kim Kardashian'a bir hayranı, "Onu giydirmeyi bırakın, derileriyle nefes alıyorlar" dedi.

Reality show yıldızı Kim Kardashian bir sakallı ejder sahiplendi ve çarşamba günü Instagram'da yeni evcil hayvanıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda kızı North, sürüngeni tutarken görüldü.

Kapüşonlu, tüylü, beyaz bir üst giydirilen kertenkelenin gözlerinin arasındaki mücevher de dikkatlerden kaçmadı.

“MÜCEVHERİYLE GÖRÜNÜMÜNÜ BAŞTAN YARATTI”

“Ailemizin en yeni üyesiyle tanışın Speed” diye yazan Kardashian ayrıca, “Speed'i şimdi sevdiğim gibi seveceğimi gerçekten düşünmüyordum ama zamanla kalbimi kazandı. Speed aslında en iyi arkadaşım Allison'undu ve ona bir haftalığına bakıcılık yaptık, sonra yanımızdan hiç ayrılmadı ve aylardır bizimle." paylaşımını yaptı.

Kardashian "Speed, özel yapım Skims Cozy ve hatta Lil Uzi mücevheriyle görünümünü baştan yarattı. North ve sakallı ejderhası her yere beraber gidiyorlar, çok sevimli." diye ekledi.

SAĞLIĞINDAN ENDİŞE DUYANLAR OLDU

Kardashian'ın Instagram paylaşımının altına Skims'in pazarlama müdürü Tracy Romulus "Bir dakika? Speedy özel yapım Skims mi giyiyor? Ağlıyorum" diye esprili bir yorum yazdı.

Gönderi neredeyse üç milyon kişi tarafından beğenildi ancak sürüngenin sağlığından endişe eden bazı takipçiler tepki gösterdi.

HEM TAKİPÇİLER HEM DE UZMANI TEPKİ GÖSTERDİ

Bir kullanıcı "Onu giydirmeyi bırakın, derilerinden nefes alıyorlar" derken, bir sürüngen uzmanı da sürüngenlerin doğru bakıma ihtiyaç duyduğunu, doğru bakıma da tasarımcı kıyafetleri giymenin dahil olmadığını söyledi.

Uzman, “Doğru şekilde bakılmaları durumunda sakallı ejderler çocuklar için mükemmel evcil hayvanlardır. 'Soğukkanlı' (ektotermik) olduklarından vücutlarını tasarımcı elinden çıkma kıyafetler giyerek değil, sürüngenlere özel ısı lambaları altında güneşlenerek ısıtmaları gerekir." dedi.