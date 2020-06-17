Kim Yo Jong, hamleleriyle dikkatleri üzerine çekiyor

Güney Kore ile yürütülen ilişkilerde etkin role sahip olan Kuzey Koreli siyasetçinin, gelecekte ülke yönetimini eline alabileceği konuşuluyor.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Pyongyang, iki Kore arasındaki irtibat bürosunu havaya uçurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, olayından ardından yeniden gündeme geldi. İrtibat bürosuna saldırı öncesinde Seul yönetimini tehdit eden Kim Yo Jong, söz konusu ülkenin yakında iki ülke arasındaki "işe yaramaz" irtibat bürosunun çöküşünü izleyeceğini söylemişti.

Güney Kore'yi düşman olarak tanımlayan Kim Yo Jong, bu ülke ile ilişkilerin kesilmesinin "tam zamanı" olduğunu, bundan sonraki hareketin ordudan geleceğini söyledi.

"GERİLİM ARTIRAN POLİTİKACI"

Uluslararası basın tarafından tansiyonu yükseltici politikaların mimarı olduğu iddia edilen Kim Yo Jong, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin Birinci Bölüm Direktör Yardımcılığı görevine getirildi.

"KİLİT KONUMDA KALMASINA İZİN VERİLEN AZ SAYIDAKİ KARDEŞTEN BİRİ"

Konuyla ilgili olarak Bloomberg, söz konusu isim için, "Böylesine nokta atış bir mesajı vermek için bir kadının seçilmiş olması, 1940'lardan bu yana erkek egemen bir toplumu yöneten Kim ailesi için çok önemli bir gelişme. Kim Yo Jong, ailenin en yüksek siyasi pozisyona sahip kadın üyesi olmasının yanı sıra, böylesine kilit bir konumda kalmasına izin verilen ve hatta devlet medyasında adından bahsedilen az sayıdaki kardeşten biri." denildi.

"AĞABEYİNİN SIRDAŞI"

Son dönemde Kuzey Kore'nin Güney'e karşı politikalarında etkili bir rol oynayan Kim Yo Jong, "ağabeyinin sırdaşı" ve "en yakınındaki aile üyesi" olarak nitelendiriliyor.

"KUZEY KORE'NİN IVANKA TRUMP'I"

Washington Post'a göre, Kim Jo Yong'un çocukken dans etmeyi sevdiği ve babası tarafından "Prenses" lakabıyla büyütüldüğü belirtilirken, Güney Kore istihbarat kurumlarına göre 1987, ABD hükümetine göre ise 1989 doğumlu olduğu kaydedildi. Aynı gazetede 2018 yılında çıkan bir makalede Kim Jo Yong, "Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı" olarak tanımlandı.

GÜNEY KORE İLE İLİŞKİLERDE ETKİLİ ROLÜ VAR

Komünist Parti'de zaman içinde üst düzey görevlerde bulunan Kim Yo Jong, ağabeyinin kamuoyu önündeki imajını belirleyen kişi oldu. Bununla birlikte, 2017'de ABD tarafından "insan hakları ihlalleri ve sansür" gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Şubat 2018'de Kim Jong-un'u temsilen, Güney Kore'de yapılan Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılan isim, gazetecilere hiçbir açıklama yapmadı. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile biraraya gelen Kim Yo Jong, kendisini Pyongyang'a davet etti. Kim ayrıca, Vietnam'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan zirveye de gitti.

GÜNEY KORE'YE: KORKAN KÖPEK HAVLAR

Kim Yo Jong, ilk açıklamasında Güney Kore'ye yönelik sert ifadeler kullanırken, Seul için "korkan köpek havlar" dedi. Kuzey Kore'ye atılan broşürlerden Güney'i sorumlu tutan siyasetçi, iki ülke arasında günlük telefon konuşmalarını durdurdu.

"KİM JONG-UN'UN YERİNE GEÇEBİLİR"

Geride bıraktığımız aylarda bir süre kameralar karşısına çıkmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldüğü iddiaları gündeme geldi ve yerine kardeşi Kim Yo Jong'un geçeceği iddia edildi.

Konuyla ilgili uzmanlar, Kuzey Kore toplumunun kadın bir lidere hazırlandığını ifade ederken, "Kim Yo Jong, bu kadar yüksek noktalara geldikten sonra artık bir kadın olarak değil, ülkenin başına geçme meşruiyeti daha fazla olan bir lider olarak görülüyor." görüşü paylaşıldı.