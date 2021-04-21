Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Esad rejiminin oy hakkını askıya aldı

Kimyasal silah kullanımı nedeniyle Esad rejiminin KSYÖ nezdindeki hak ve ayrıcalıkları durduruldu.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye'deki Esad rejimiyle ilgili bir dizi karar aldı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Taraf Devletler Toplantısı'nda alınan kararla, rejim güçlerinin Mart 2017'de Latamne'de ve Şubat 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullandığının tespit edilmesinin ardından bu ülkenin bazı üyelik hakları askıya alındı.

"YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLENE KADAR..."

İngiltere'nin KSYÖ delegasyonu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirene kadar oy verme ve temsil görevlerinde bulunma hakları askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

Fransa'nın öncülüğünde 46 ülke tarafından desteklenen karar taslağı Suriye'deki Esad rejiminin KSYÖ nezdindeki hak ve ayrıcalıklarının durdurulması ve oy hakkının askıya alınmasını içeriyordu.

87 EVET, 15 HAYIR

Karara 87 ülke "evet" oyu verirken, 15 ülke karşı çıktı. 34 ülke ise çekimser oy kullandı. İsviçre, Hollanda, Kanada, Fransa, İngiltere, Çekya, Estonya, Slovenya delegasyonları Twitter'dan kararı destekleyen açıklamalarda bulundu.

Karar, KSYÖ'nün şimdiye kadar üye bir ülke hakkında aldığı en ağır yaptırım olarak dikkati çekti.

Kararın ardından Esad rejimi ve Rusya delegeleri, Batılı devletleri KSYÖ'yü "politize etmek" ile suçladı. Bugün başlayan 25'inci KSYÖ'ye Taraf Devletlerin Toplantısı üç gün sürecek.

ESAD REJİMİ KİMYASAL SİLAH KULLANDI

KSYÖ, Nisan 2020'de yayımladığı ilk raporunda, 24 Mart 2017'de Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağının Şayrat Hava Üssü'nden kalkarak Latamne beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 kişinin yaralandığı, tarım alanlarının zarar gördüğü ve bölge halkına ait hayvanların telef olduğunu açıklamıştı.

KYSÖ 12 Nisan'da yayınladığı ikinci raporunda, Esad rejimine bağlı hava kuvvetlerinin, 4 Şubat 2018'de Serakib'e düzenlediği hava saldırısında en az bir silindir bombası kullandığını tespit etmişti.