Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev, 'Büyük Türkiye' adlı şarkısının klibini yayınladı.

Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev büyük beğeni toplayan ’Büyük Türkiye’ isimli marşının klibini yayınladı.

KLİBİNDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NECMETTİN ERBAKAN GİBİ İSİMLERİN PORTRELERİNE YER VERDİ

Klibinde Metehan, Oğuzhan, Ertuğrul Bey, Osman Bey, Sultan Fatih, Kanuni Sultan Süleyman, Abdülhamid Han, Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portrelerinin yer aldığı şarkı, büyük Türkiye devletinin Türk ve İslam Âlemi'ne sahip çıktığını anlatıyor.

Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev'den "Büyük Türkiye" şarkısı VİDEO

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KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN DAHA DA GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLIYOR

Niyazaliyev, şarkısı ile Kırgızistan ile Türkiye ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.





"TÜM KAHRAMANLARI BİR ŞARKIYA SIĞDIRMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Şarkının sözlerini yazarken İstanbul’da yaşayan bir arkadaşının Türk kahramanlarının listesini hazırladığını aktaran Niyazaliyev, “Tüm kahramanları bir şarkıya sığdırmak mümkün değil bu nedenle sese göre onların isimlerini kullandım” diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN TEŞEKKÜR EDENLER OLDU"

Niyazaliyev, şarkının müziğinin de kendisine ait olduğunu ifade ederek, şarkı yayınlandığında kendisini Türkiye’den arayarak teşekkür edenler olduğunu söyledi.



