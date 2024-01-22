ensonhaber.com
Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Kızıl-Su
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan’ın Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınır bölgesi yakınında yer alan Kızıl-Su ilçesinin 126 kilometre güneydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilerek, depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi.
Henüz olumsuz bir ihbar yok
Başkent Bişkek’te de hissedilen deprem nedeniyle halk sokaklara dökülürken, depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
Ayrıntılar gelecek
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış