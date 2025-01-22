Kırgızistan'da araçlar çığ altında kaldı
AA

Kırgızistan'ın güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan Bişkek-Oş kara yolunda çığ felaketi yaşandı..

Olayda, 4 araç çığ altında kaldı.

Konuya ilişkin bilgileri Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya hesabından paylaştı.

BİRİ YARALI 4 KİŞİ KURTARILDI

Açıklamada, yerel saatle 19.40 sıralarında Bişkek-Oş kara yolunun Töö-Aşuu Tüneli önüne çığ düştüğünü bildirildi.

Yoldaki 4 aracın çığ altında kaldığını ifade eden Ajikeyev, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin, araçlardaki biri yaralı 4 kişiyi kurtardığını belirtti.

Ajikeyev, kısıtlı ulaşım sağlanan yolun tamamen açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Öznur Kaya
Editor