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Kırgızistan'da araçlar çığ altında kaldı

Kırgızistan'da araçlar çığ altında kaldı Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev tarafından yapılan açıklamada, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin, çığ altında kalan araçlardaki biri yaralı 4 kişiyi kurtardığı bildirildi.