Kırgızistan'da araçlar çığ altında kaldı

AA
Kırgızistan'ın güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan Bişkek-Oş kara yolunda çığ felaketi yaşandı..
Olayda, 4 araç çığ altında kaldı.
Konuya ilişkin bilgileri Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya hesabından paylaştı.
BİRİ YARALI 4 KİŞİ KURTARILDI
Açıklamada, yerel saatle 19.40 sıralarında Bişkek-Oş kara yolunun Töö-Aşuu Tüneli önüne çığ düştüğünü bildirildi.
Yoldaki 4 aracın çığ altında kaldığını ifade eden Ajikeyev, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin, araçlardaki biri yaralı 4 kişiyi kurtardığını belirtti.
Ajikeyev, kısıtlı ulaşım sağlanan yolun tamamen açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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