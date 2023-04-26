Kırgızistan’da bomba ihbarı: 20’den fazla okul ve 3 üniversite tahliye edildi Geçtiğimiz yıllarda da birçok bomba ihbarının yapıldığı Kırgızistan’da polise, okullarda bomba bulunduğuna yönelik bir ihbar gitti. İhbar üzerine polis 20’den fazla okulu ve 3 üniversiteyi boşaltarak, güvenlik tedbirleri çerçevesinde arama başlattı. Olayla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.

İHA Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bugün olağan dışı bir durum yaşandı… Bugün sabah saatlerinde polise okullarda bomba bulunduğuna yönelik bir ihbar gitti. 20'den fazla okul ve 3 üniversite boşaltıldı İhbar üzerine polis 20’den fazla okulu ve 3 üniversiteyi boşaltarak, güvenlik tedbirleri çerçevesinde arama başlattı. Bomba ihbarına ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı. Asılsız ihbarlar yapılmıştı Ocak ve mart aylarında başkent Bişkek’teki alışveriş merkezlerine ve eğitim kurumlarına da bomba ihbarı yapılmış ancak ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. İhbarda bulunanların kimlikleri henüz tespit edilemezken, Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Aybek Şamenov internet üzerinden bomba ihbarı yapanların hesaplarının yurt dışında kayıtlı olduğunu açıklamıştı. Para ve hapis cezası Kırgızistan'da Ceza Kanunu'na göre asılsız bomba ihbarı yapanlara yaklaşık 3 bin dolar para cezası veya 3 yıl hapis cezası veriliyor.