Kırgızistan'da küçük kızın 8 yıl boyunca beyninde büyüyen saçı ameliyatla alındı
İHA

Akıllara durgunluk veren bir olayın adresi Kırgızistan.

Başkent Bişkek’teki Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi’ne başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninde bir kitle tespit edildi.

Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan kızın beyninden bir tutam saç çıkarıldığı belirtildi.

Saçı 8 yıl boyunca içeriye doğru uzadı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği aktarılırken, kızın beynindeki saçın 8 yıl boyunca içeriye doğru uzadığı kaydedildi.

Açıklamada, bu hastalığın rahimdeki gelişim bozukluğundan kaynaklanabileceği ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)