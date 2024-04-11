Kırgızistan'da küçük kızın 8 yıl boyunca beyninde büyüyen saçı ameliyatla alındı

İHA
Akıllara durgunluk veren bir olayın adresi Kırgızistan.
Başkent Bişkek’teki Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi’ne başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninde bir kitle tespit edildi.
Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan kızın beyninden bir tutam saç çıkarıldığı belirtildi.
Saçı 8 yıl boyunca içeriye doğru uzadı
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği aktarılırken, kızın beynindeki saçın 8 yıl boyunca içeriye doğru uzadığı kaydedildi.
Açıklamada, bu hastalığın rahimdeki gelişim bozukluğundan kaynaklanabileceği ifade edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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